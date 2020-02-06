شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرتدى قميص أزارو فى مباراة الأهلى و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبادلة رقم قميصه قبل مواجهة بيراميدز، بالدوري العام وسيرتدي مروان محسن، القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المغربي وليد أزارو قبل رحيله.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز التي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بالجولة الـ16 للدوري الممتاز بإستاد الدفاع الجوي.

ويضم التشكيل ، كلاً من: محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى : المهدي سليمان ، عمر جابر ، أحمد ايمن منصور ، طارق طه ، رجب بكار ، محمد حمدي ، على جبر ، نبيل عماد دونجا ، احمد توفيق ، أسلام عيسي و جون أنطوي ، أما دكة البدلاء فتضم ، كلاً من : أحمد دعدور - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - دودو الجباس - ويلفريد كانون - محمود حمادة - عبد الله بكري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.