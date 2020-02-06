شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس والعايدى وصميده يقلدون أبطال بطولة دمياط للسباحة والان مع تفاصيل الخبر
حصل على كأس أحسن سباح فى مرحلة 11 عاما أولاد مناصفة السباح لؤى كريم "اوليمبيا" والسباح على تامر " اوليمبيا" ، وفى نفس المرحلة للبنات فازت السباحة سلمى حسام " اوليمبيا" ، وفى 12 عاما أولاد فاز محمد حسام " رأس البر" ، وفى البنات فازت مناصفة وفاء قنديل "النهضة" فريدة البريشى " رأس البر " ، وفى مرحلة 13 عاما أولاد فاز يوسف يحيى العايدى " رأس البر " ، وفى البنات نبيلة حسن نادى " المستقبل " ، وفى 14 عاما أولاد السباح أحمد محمد تعليب " رأس البر" ، وفى 15 عاما أولاد السباح محمد ياسر عمر بطل مصر وأفريقيا " رأس البر " ، وفى مرحلة عمومى رجال فاز بكأس احسن سباح اللاعب على أبو العز " رأس البر " ، وفى عمومى آنسات فازت هدى جمال كيوان " رأس البر " .
حضر البطولة شيوخ السباحة بمحافظة دمياط ، منهم الحاج أحمد زهران الرئيس الشرفى لمنطقة دمياط للسباحة ، وإسلام صميده رئيس المنطقة ، والمهندس عصام الشيال رئيس نادى رأس البر ، والدكتور عبد الله البساطى رئيس نادى المستقبل ، والدكتور محمد دسوقى المدير الفنى لمنتخبات مصر القومية للسباحة القصيرة ، وحسين عامر المدير الفنى لمنتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة ، ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط ونائب رئيس المنطقة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومنهم آبراهيم الخياط أمين الصندوق ، والدكتور هيثم زعلوك السكرتير العام ، وسامح حسان ومحمد زهران عضوا مجلس إدارة المنطقة .
كانت هذه تفاصيل خبر إدريس والعايدى وصميده يقلدون أبطال بطولة دمياط للسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.