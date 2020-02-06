شكرا لقرائتكم خبر عن +90 ينقذ المصري من "فخ" الهزيمة أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة طنطا بهدفين لمثلهما في المباراة المثيرة التى جمعهتما ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد السويس .

وأحراز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقتين 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تمكن أحمد ياسر من إحراز هدف التعادل للمصري ليتقاسم كل منهم نقاط المباراة ،وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق طنطا الى 14 نقطة فى المركز السادس عشر بينما أحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة .

وشهدت المباراة منافسة كبيرة بين لاعبى الفريقين حيث سعى كلاهما للفوز وحصد الثلاث نقاط وهذا الامر ظهر على أبناء السيد البدوى فى الشوط الاول و نجح إسلام فؤاد مهاجم الفريق من أحراز هدفين قبل أن يُقلصّ محمد جابرالفارق ويسجل هدف المصرى وبدء الشوط الثانى بحرص شديد من قبل لاعبي طنطا فيما ضغط المصري بجميع خطوطه وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع ليحقق التعادل عن طريق طريق أحمد ياسر.

وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

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خط الهجوم: محمود وادي.

بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد