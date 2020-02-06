شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي أمام بيراميدز.. كهربا وإكرامي وبادجي وجيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم دكة الأهلي في مباراة بيراميدز بعد قليل كلاً من ، شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود عبدالمنعم «كهربا» - محمد هاني - جيرالدو.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز التي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بالجولة الـ16 للدوري الممتاز بإستاد الدفاع الجوي.

ويضم التشكيل ، كلاً من: محود الشناوي ، محمود متولي ، مروان محسن ، أيمن اشرف ، حسين الشحات ، اليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، على معلول ، أحمد فتحي وجونيور أجاي ، وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بجوار أيمن أشرف.

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ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم.