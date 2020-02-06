شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول الإنجليزي يصدم عماد متعب .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه تواصل مع فريق ليفربول الإنجليزي من أجل خوض مباراة اعتزاله مع الأهلي ، مشيراً إلي أنه يبحث عن أحد الأندية الكبيرة في أوروبا في مباراة اعتزاله .

وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "تفاوضنا مع ليفربول الإنجليزي من أجل خوض المباراة مع الأهلي"، موضحاً " ليفربول رد أنه مشغول حتى عام2021 ولا يوجد أي وقت متاح بالنسبة لهم".