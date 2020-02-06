شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير الشباب و الرياضة الى مقر الزمالك واطلاق اسم حازم ياسين علي " الجيم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة الى مقر نادى الزمالك فى ميت عقبة وكان فى أستقباله مرتضى منصور رئيس النادى و أعضاء مجلس الادارة لافتتاح بعض المنشآت على رأسها جيمانزيوم النادى الجديد، والذي اطلق عليه مرتضي منصور اسم حازم ياسين امين صندوق الزمالك الراحل.

وكشف مرتضى منصور خلال الاذاعة الداخلية بالنادى أن سوف يقوم بانشاء فندق خاص لاعضاء الجمعية العمومية بمدينة مرسى مطروح الصيف المقبل و أنه حصل على جميع الموافقات التة يحتجها فى عملية الانشاء .

واجتمع الدكتور أشرف صبحى، اليوم، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى فى أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار تشكيله من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة، وهم كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، الدكتور حسين عمر، المهندس الاستشارى جمال حسن عفيفي، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقاً، بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذى للاستاد، ووليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة، والمستشار ضياء الدرجلى المستشار القانونى للمجلس، وعدد من المستشارين بالوزارة.

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وجاء فى مستهل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بعرض أجندة المباحثات، التى تضمنت تقديم ملخص لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة استاد القاهرة، والموقف الحالى للهيئة، ومشروعات التطوير المقترحة من خلال عرض تقديمى يوضح الأعمال المطلوبة، وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تطوير الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة والانتهاء منها خلال الوقت المحدد استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر تنفيذها العام المقبل واتفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى على عقد اجتماع دورى كل أسبوعين؛ لمناقشة كافة التطورات الخاصة بتشغيل هيئة الإستاد، وأعمال التطوير والمشروعات المقترحة، واتخاذ القرارات المطلوبة فى هذا الشأن فى ضوء التوجه نحو تطوير هيئة الاستاد لتصبح هيئة رياضية متكاملة بشكل حضارى.