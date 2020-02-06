شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يطير لإنجلترا لاستكمال علاجه قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر رمضان صبحي صانع العاب الأهلي لأنجلترا لاستكمال علاجه بعد حصوله على أذن من الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر، وذلك بعد تجدد اصابته في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية، وكان اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي، إلا أنه شعر بآلام في العضلة الخلفية وخضع للأشعة وأثبتت إصابته في العضلة من جديد.

ويحاول الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود تجهيز اللاعب في لقاء السوبر المصري المقرر لها يوم 20 فبراير أمام الزمالك في الإمارات، عن طريق حقنه بـ"البلازما".، إلا أن حالة اللاعب استلزمت السفر للعلاج في أنجلترا بعد الرجوع لطبيب فريقه المعار منه للأهلي، هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويعد رمضان صبحي واحد من أهم عناصر الأهلي هذا الموسم ويقدم أداء استثنائي مع الفريق الأحمر منذ تولي السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية، ويستعد الأهلي في غياب رمضان صبحي المصاب لمواجهة بيراميدز المقرر اقامتها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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من ناحية أخرى ،كشف مصدر مطلع داخل الأهلى آخر مستجدات ملف شراء رمضان صبحى مهاجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون قائلا، "لا نملك أولوية لشراء رمضان صبحى.. عقد استعارة اللاعب لا يوجد به بند إعادة بيع.. سندخل سباق ضمه مثل باقى الأندية"، وأضاف المصدر، أن النادى الإنجليزى علم أن هناك أكثر من نادٍ يرغب فى الحصول على خدمات رمضان صبحى، منها أحد الأندية الإيطالية الكبيرة، فى الوقت الذى أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن سعر الجناح الدولى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات ووصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

ويرى نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن هناك صعوبة فى بقاء اللاعب بالنادى الأهلى وأنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد 200 مليون جنيه هى قيمة اللاعب حاليا، مؤكدا أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن.

وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 مليون جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.