شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. احتفالية ختام بطولة الصيد الدولية للبراعم برعاية zed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غدا الجمعة احتفالية ختام بطولة الصيد الدولية للبراعم في نادى zed بالشيخ زايد، وبدأت شركة zed المنظمة للبطولة في التجهيز للحفل الضخم عقب انتهاء المباريات النهائية والتي من المقرر أن تشهد حضور كوكبة من نجوم الكرة والفن والإعلام.

وتقام غدا الجمعة مواجهات تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويليها مباريات تحديد الفائز من الساعة الواحد ظهراً الي الخامسة مساء.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتسليم الجوائز للفرق الفائزة في البطولة في جميع الأعمار المشاركة.

وأكد أحمد دياب رئيس اللجنة المنظمة عن الإعلان في حفل الختام عن قائمة فريق حلم مونديال 2030 والتي ستضم 50 لاعبا تم اختيارهم بعناية من قبل اللجنة الفنية، والذين سيتم رعايتهم واعدادهم من الان لتشكيل منتخب مصر في كاس العالم 2030.

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ومن المقرر أن يحضر حفل الغد عدد كبير من نجوم الكرة والاعلام على رأسهم حازم إمام وسيف زاهر و محمد زيدان وأحمد حسن ومحمد شوقي وعماد متعب وسيد معوض ومحمود فتح الله، وكوكبة من كبار الاعلاميين والصحفيين و محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.