مباشر الدوري.. بيراميدز 0-0 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حصد 36 نقطة من 12 مباراة، بينما حصد بيراميدز 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

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تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، إسلام عيسى، جون أنطوي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في المباراة باللون الأحمر في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل علي معلول عرضية متقنة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى النيجيري جونيور أجايي الذي سسدها أرضية، لكن نجح حارس بيراميدز مهدي سليمان في إبعادها إلى ضربة ركنية.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..