المصري يهرب من فخ الهزيمة على ملعبه بتعادل قاتل أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
خطف نادي المصري البورسعيدي تعادلًا قاتلاً أمام نظيره طنطا بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.
طنطا تقدم سريعًا بعد مرور 21 من انطلاق المباراة عن طريق لاعبه إسلام فؤاد قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 36 ولكن رد المصري سريعًا بهدف في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه محمد جابر.
وبهذا التعادل رفع المصري رصيد إلى النقطة 17 في المركز الـ 12، بينما رفع طنطا رصيده للنقطة 14 في المركز الـ 16.
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