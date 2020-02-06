تشكيل الأهلي.. ديانج أساسيا.. وتغييرات دفاعية أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز التي تقام اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي.

ويشهد تشكيل الأهلي تغيير الدفاع بالكامل، حيث لم يستمر من عناصر الفريق أمام الهلال السوداني سوى أيمن أشرف الذي انتقل للعب في قلب الدفاع بدلًا من المدافع الأيسر.

واستمر وسط الملعب والهجوم بنفس الشكل الذي كان عليه أمام الفريق أمام الهلال السوداني، مع استمرار كهربا وأليو بادجي بين البدلاء.

وتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي.

وفي الهجوم" مروان محسن.

وجاء على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وليد سليمان، أليو بادجي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، جيرالدو.