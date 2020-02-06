تشكيل دفاعي لبيراميدز في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي.
ويلعب بيراميدز المباراة معتمدًا على 5 لاعبين في الخط الخلفي، فيما يرتكن بخط الوسط لعناصر أصحاب قدرات دفاعية على حساب الجانب الهجومي.
ويعوّل تشاتشيتش في تشكيله على القدرات الهجومية لكل من إسلام عيسي وجون أنتوي.
وجاء تشكيل بيراميدز بطريقة (5-4-1) كما يلي:
في حراسة المرمى: مهدي سليمان
الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي.
الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، إسلام عيسى.
وفي الهجوم: جون أنطوي.
وتواجد بين البدلاء: أحمد دعدور، إبراهيم حسن، عمر العيوني، محمد الجباس، وليفرد كانون، محمود حمادة.
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