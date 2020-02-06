مصدر بـ"كاف" يكشف لمصراوي.. هل يستضيف استاد القاهرة نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأن الأقرب حتى الآن هو ألا يقام نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس بأن الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي يعكف دراسة مختلف الجوانب من أجل تحديد الاستاد الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال.

وأوضح المصدر بأنه لا يوجد توجه نحو ستاد بعينه ليستضيف أول نهائي يقام في مكان محايد، وذلك بخلاف بعض التقارير التي رجحت كافة بعض الملاعب.

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لكن المصدر ذاته صرح نصًا: "أعتقد أن النسخة الأولى (لإقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب واحد) ستكون خارج القاهرة."

وتأهل الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر الثنائي المصري مواجهات صعبة أمام صنداونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي حامل لقب أخر نسختين.

وصرح علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة بأنه بداية من إبريل القادم سيتم إجراء عمليات صيانة لمدة 3 أشهر من أجل تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطوير أرضية الملعب، وهو ما يؤكد أن ستاد القاهرة لن يستضيف نهائي دوري الأبطال المقرر له 29 مايو القادم بالعاصمة المصرية.