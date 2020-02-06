محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
أعلن نادي بيراميدز التوصل لاتفاق مع شركة بريزنتيشن حول مستحقاته المالية المتأخرة ليقرر السماح لقناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" بإذاعة مباراته مع الأهلي المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.
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وكانت نادي بيراميدز قد أصدر بياناً بشأن قراره بعدم إذاعة المباراة على قناة "أون سبورت" على خلفية خلافه مع شركة بريزنتيشن، مؤكداً أنه سيهديها مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيًا، ولإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي.
ولكن بريزنتيشن توصلت لاتفاق على التسوية مع إدارة النادي الأزرق لتعود المباراة إلى "أون سبورت" بدلاً من "قناة الأهلي" التي لم تتمكن من بثها.
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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (36 نقطة من 12 مباراة)، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التسوية مع بريزنتيشن.. تغيير في القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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