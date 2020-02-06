بعد التسوية مع بريزنتيشن.. تغيير في القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي بيراميدز التوصل لاتفاق مع شركة بريزنتيشن حول مستحقاته المالية المتأخرة ليقرر السماح لقناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" بإذاعة مباراته مع الأهلي المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا .. "ثأر وانتقام وضرب نار".. ماذا قالوا بعد قرعة الأهلي والزمالك في أفريقيا؟

وكانت نادي بيراميدز قد أصدر بياناً بشأن قراره بعدم إذاعة المباراة على قناة "أون سبورت" على خلفية خلافه مع شركة بريزنتيشن، مؤكداً أنه سيهديها مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيًا، ولإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي.

Advertisements

ولكن بريزنتيشن توصلت لاتفاق على التسوية مع إدارة النادي الأزرق لتعود المباراة إلى "أون سبورت" بدلاً من "قناة الأهلي" التي لم تتمكن من بثها.

اقرأ أيضا .. طريق الأهلي في أفريقيا.. حسن شحاتة مرشحًا لقيادة النجم الساحلي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (36 نقطة من 12 مباراة)، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.