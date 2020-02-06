سالجادو يتحدث عن غياب النظام في مصر ومحاولة جلب تريزيجيه لإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميشيل سالجادو المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أن المشكلة الخاصة بكرة القدم في مصر تكمن في غياب النظام، لكنه أثنى على موهبة اللاعبين والتي وصفها بـ"الطبيعية"، قائلًا أنه حاول جلب محمود حسن "تريزيجيه" للدوري الإسباني.

وقال سالجادو في تصريحاته لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية: "لقد تواجدت في مصر، حاولت أن أجلب تريزيجيه إلى سيلتا فيجو، لكن في النهاية أستون فيلا قدم العرض وحصلوا عليه، لكني أردت تريزيجيه أن يتواجد في بلدي ويلعب لسيلتا فيجو."

وتابع: "أنا أعلم موهبة اللاعبين في مصر، صلاح الآن لاعب استثنائي، ليس من السهل أن تنجح في الدوري الانجليزي، فالدوري الإسباني أكثر فنيات وتحكم لكني لعبت في الدوري الانجليزي 3 سنوات بعد الرحيل عن الريال والقدرات البدنية هناك جنونية."

Advertisements

وأضاف: "الآن تريزيجيه وصلاح في انجلترا، وأنا أعلم بالطبع أن صلاح مستوى أخر، لكن تريزيجيه وصل إلى الدوري الانجليزي وأستطيع أن أقول لك أنه سوف ينجح هناك، وليس لدي أدنى شك في ذلك."

ثم تحدث عن المواهب في العالم العربي: "صدقني، المواهب في مصر غير معقولة، إنها طبيعية، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر بالطبع، الموهبة في هذا العالم التي تكتسب من الشارع لا تصدق، إنها فردية."

وواصل: "لكن ما المشكلة؟ النظام، عندما يكون الطفل في إسبانيا بعمر الثامنة أو العاشرة يدخلون في نظام، لكن في مصر والجزائر وبلد مثل الإمارات أيضًا، الأطفال يكونوا في عمر 13 أو 14 عامًا وليس لديهم نظام، الأمر كله متعلق بالفردية، أشبه بالجوهرة غير المصقولة، هذا هو الفارق بين أوروبا والدول العربية."