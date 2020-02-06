غداً.. الإسماعيلي يدخل في معسكر مغلق استعداداً للزمالك

اختار الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ٢٣ لاعبا للدخول في معسكر غدًا الجمعة استعدادا لمباراة الزمالك.
ومن المقرر ان يستضيف الدراويش نظيره الزمالك مساء يوم الأحد على ملعب اسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة
وضمت القائمة المؤقتة كلا من.. حراسة المرمى : محمد مجدى _ محمد فوزى_ محمود عبدالمنصف خط الدفاع : باهرالمحمدى _ محمد مجدى الجمل _ ابراهيم ابو اليزيد_ محمد هاشم_ محمد كماتشو_ اسامه ابراهيم_محمود البدرى خط الوسط : عماد حمدى _دونجا _محمد مخلوف_محمد بيومى _ محمد صادق _ همام طارق _ احمد مدبولى _عبدالرحمن مجدى _ محمد الشامى _بكيتى سيلفا خط الهجوم : باتريك كادو_ فخر الدين بن يوسف _ بينسون شيلونجو.
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