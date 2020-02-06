يلا شوت لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر البطولة المحلية، على أرضية ميدان استاد الدفاع الجوي.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري هذا الموسم، إذ فاز تحت القيادة الفنية لرينيه فايلر في 12 مباراة متتالية محققًا العلامة الكاملة.

وفي الوقت ذاته يأمل فريق بيراميدز لمواصلة فكرة الهيمنة على مواجهات الأهلي، حيث نجح الفريق في عهده الحديث في تحقيق نسبة انتصارات 100% على حساب الأحمر، بالفوز عليه في 3

لقاءات بواقع مواجهتي الموسم الماضي في الدوري، وأخرى في كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. مروان محسن يقود الهجوم

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

التقيا الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الممتاز، منذ صعود فريق بيراميدز "الأسيوطي سابقًا" لبطولة الأضواء والشهرة موسم 2014-2015.

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نجح الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات على الأسيوطي، وفرض التعادل نفسه على لقاء واحد، وخسر الأحمر

مواجهتين بعد أن تغير اسم المنافس إلى بيراميدز، وذلك في بطولة الدوري.

حقق الأهلي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز على بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" بنتيجة 5-0.

ويعتبر حسام عاشور وأيمن أشرف لاعبا الأهلي الأكثر ظهورًا في مواجهات الفريقين، إذ شارك كل منهما في أربع مباريات من الـ6.

سجل لاعبو الأهلي في شباك بيراميدز 8 أهداف، فيما استقبلوا ثلاثة أهداف.

الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان هما هدافي مواجهات الفريقين، وذلك بعد تسجيل كل منهما لهدفين في مباريات الدوري.

ويعد وليد سليمان هو صاحب أول أهداف الأهلي في شباك بيراميدز، بينما كان وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي صاحب آخر أهداف الأحمر، وذلك في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بثنائية مقابل هدف.