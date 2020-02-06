أعرب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للنادي لافتتاح صاله الجمانيزيوم الجديدة واصفاً الوزير بأنه في بيته.

وأضاف منصور خلال زيارة الوزير للزمالك اليوم أن افتتاح الجيم الجديد للنادي هو استكمال لسلسلة المنشآت العظيمة في النادي من حمامات سباحة وملاعب وصالات كاراتيه وجودو وجمباز، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة مستمر في استكمال الطفرة الكبيرة. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك دائما في المراكز الأولى في الالعاب الفردية ، موضحا أن وزير

وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق سيسافر لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسيرتدي اللاعبون تي شيرت الاحماء عليه صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن نادي الزمالك ليس للالعاب فقط ولكنه ناد إجتماعي رياضي يخدم مصر. وتابع منصور بأن هناك افتتاحا رسمياً لصالة الكاراتيه والجودو الخميس القادم بعد الانتهاء منها بشكل نهائي.

وجمباز، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة مستمر في استكمال الطفرة الكبيرة. وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك دائما في المراكز الأولى في الالعاب الفردية ، موضحا أن وزير الرياضة والمهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين للكاف والفيفا بذلا مجهودا كبيراً في ملف لقاء السوبر الإفريقي من أجل تأمين الفريق، وكذلك الوفد الذي سافر لمقابلة مسئولي الكاف.وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق سيسافر لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسيرتدي اللاعبون تي شيرت الاحماء عليه صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن نادي الزمالك ليس للالعاب فقط ولكنه ناد إجتماعي رياضي يخدم مصر. وتابع منصور بأن هناك افتتاحا رسمياً لصالة الكاراتيه والجودو الخميس القادم بعد الانتهاء منها بشكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: سعداء بوجود الوزير في بيته.. والزمالك في خدمة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.