بنزيما ودياز يقودان هجوم ريال مدريد أمام سوسييداد في كأس اسبانيا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة إسبانيول، المقررة في الثامنة مساء اليوم الخميس، أمام ريال

سوسييداد، والتي تنطلق على ملعب سانتياجو بيرنابيو في دور ربع النهائي لبطولة كاس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: الفونسي اريولا

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خط الدفاع : إيدير ميليتو، ناتشو فيرنانديز، سيرجيو راموس، مارسيلو دا سيلفا

خط الوسط: توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جيمس رودريجيز

خط الهجوم: كريم بنزيما، ابراهيم دياز، فينيسيوس جونيور