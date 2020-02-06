أشرف صبحي: فخور بالطفرة الإنشائية في الزمالك

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالطفرة الإنشائية الأخيرة في النادي والتي وصفها بالرائعة موضحا أن الزمالك يسير بخطي ثابته في تحقيق إنجازات وتحديث واقامه منشآت جديدة.

وأضاف صبحي خلال زيارته للنادي اليوم ، أنه سعيد

جدا بالجمانيزيوم الجديد الذي يتضمن اجهزه حديثه وعلى أعلى مستوي مشددا على أن كل إضافة في نادي الزمالك من تطور هي تطور لمصر.وشدد الوزير على أنه دائماً يساند الأندية الشعبية ويقف خلفها بقوة، مشيراً إلى أنه فخور بنادي الزمالك ومنشآته التي تعد مفخرة لمصر.وأوضح صبحي أنه يتابع الزمالك أولاً بأول حيث يضم النادي صالتين علي أعلي مستوي للجمباز والكاراتيه والجودو، مشدداً على أن اندية مصر لا تخشي شيئا و تنافس في أي مكان ، وعندما تنافس خارجيا فإننا نفخر بأندية مصر وقوتها فهم القوة الناعمة لنا.