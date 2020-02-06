بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يقدم "الوفد الرياضي" خدمة البث المباشر، لمباراة بيراميدز والأهلي، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ61.

وأعلن السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد متولي، أيمن أشرف، أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، أفشة

خط الهجوم: أجايي، حسين الشحات، مروان محسن

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فيما أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وجاءت على النحو التالي:-

المهدي سليمان، عمر جابر، طارق طه، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، محمد حمدي،

إسلام عيسى، أنطوى، علي جبر، رجب عبدالحليم، أحمد أيمن منصور.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

أحمد دعدور، إبراهيم حسن، عمر العيوني، دودي الجباس، ويلفر كانون، محمود حماده عوض، عبدالله البكري.

ويدخل الأهلي المباراة في جعبتة 36 نقطة يحتل المركز الأول، حيث لعب 12 مباراة نجح في تحقيق العلامة الكاملة، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس، برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات و3 انتصارات.