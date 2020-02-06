بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مديد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ريال مدريد فريق ريال سوسيداد في أهم مباريات اليوم الخميس 6-2-2020 في منافسات دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بإدارة من الحكم الإسباني “أنتونيو ماتيو لاهوز”.

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد اليوم الخميس ضمن منافسات دور ثمن النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا، وكان الفريق الملكي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق “ريال سرقسطة ” في دور الـ16 بنتيجة (4-0).

وأعلن الفرنسي “زين الدين زيدان” المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة سوسيداد، وشهدت القائمة غياب كلاً من “إيدين هازرد وماركو أسينسيو” رغم مشاركته في تدريبات الفريق بالإضافة إلى “جاريث بيل وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وكاسيميرو” للإصابة، واستبعاد “ماريانو دياز” لأسباب فنية.

على الجانب الآخر يدخل الفريق الباسكي ريال سوسيداد المباراة بعد تجاوز الدور الماضي على حساب “أوساسونا” بنتيجة (3-1).

ويعتمد “ايمانول الغواسيل” المدير الفني لفريق ريال سوسيداد على النجم الشاب والمتألق في الفترة الماضية “مارتن اوديجارد” والمهاجم الإسباني السريع “ميكيل اويارزابال” من اجل تخطي عقبة ريال مدريد والتأهل إلى دور نصف النهائي.

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وسيفتقد الفريق الباسكي خدمات قائده “آسيير إياراماندي” بسبب معاناته من كسر في السابق، وهو الذي سبق له اللعب في ريال مدريد منذ عام 2013 حتى عام 2015.

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ريال مدريد – ريال سوسيداد

???? ملعب سانتياجو برنابيو (إسبانيا – مدريد)

???? كأس ملك إسبانيا (دور الـ16)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش)