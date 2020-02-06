نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد فى كأس ملك إسبانيا

تقام مساء اليوم الخميس 6 فبراير 2020، مواجهة في غاية القوة لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك حين يستضيف نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في مباراة تحسم نتيجتها أحد أضلاع المربع الذهبي من بطولة كأس الملك.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1، ويتولى الإماراتي فارس عوض مهمة التعليق على المباراة.

ريال مدريد افتتح مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32، والذي تمكن خلاله من تحقيق الفوز على نادي سالامانكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواجه نادي ريال سرقسطة في دور الستة عشر، ويحقق عليه فوزًا عريضًا بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ويدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد مفتقدًا خدمات الثنائي جاريث بيل وإيدين هازارد، بعدما فضل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي استبعادهما من المباراة، رغم تعافيهما الكامل من الإصابات التي لحقت بهما، وتدربهما بشكل طبيعي مع المجموعة.

أما ريال سوسيداد، فتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما بدأ المسابقة من الدور الثاني، والذي تمكن خلاله من تحقيق الفوز على نادي بيسيريل بثمانية أهداف دون رد، وفي الدور الثالث حقق الفوز على نادي سويتا بأربعة أهداف نظيفة، وفي دور الـ 32 تخطى عقبة إسبانيول بهدفين دون رد، ليواجه أوساسونا في دور الستة عشر، ويتخطاه بنتيجة 3-1.

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