أزمات برشلونة تفتح أبواب الرحيل أمام ميسي



"ليونيل ميسي يخرج من برشلونة" عنوان قد يبدو من المستحيل أن تقرأه في واجهة المواقع أو في صدر الصحف الرياضية، ولكن الأزمات المتتالية للنادي الكتالوني قد تجعل المستحيل أقرب إلى الواقع.



فقد تسابقت عدد من الصحف الرياضية إلى الحديث عن شكوك بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني مع برشلونة بعد أزمة دفعت اللاعب إلى التخلي عن تحفظه واللجوء لمواقع التواصل من أجل التعبير عن رأيه.



واعترض ميسي على حديث المدير الرياضي إريك أبيدال عن تراخي بعض اللاعبين وعدم عملهم بشكل جدي في التدريبات مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وطالبه بالكشف عن الأسماء المعنية وعدم إطلاق الاتهامات جزافا.



وتسبب الحادث في حالة طوارئ داخل النادي الكتالوني، واضطر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو إلى العودة سريعا من بروكسل والاجتماع بميسي وعدد من لاعبي الفريق ثم مقابلة أبيدال لاحتواء الموقف.



ووفقا للصحافة الإسبانية، نجح بارتوميو في إطفاء فتيل الأزمة من دون التضحية بمديره الرياضي، وذلك حرصا على استقرار الفريق في مرحلة مهمة من الموسم تشهد المنافسة على حسم البطولات.



غير أن هذا الاتفاق قد يكون تأجيلا للمشكلة التي قد تعود بشكل أكبر وبخسائر أفدح في نهاية الموسم الحالي.



واعترف ميسي في وقت سابق بوجود بند في عقده -الذي يمتد إلى عام 2021- يتيح له مغادرة النادي مجانا في نهاية الموسم الحالي.



وربطت عدد من التقارير بين هذا البند والأزمات المتلاحقة في بيت النادي الكتالوني، وأكدت أن ميسي سيكون أقرب للخروج في نهاية الموسم.



وأوضحت أن الخروج المهين لبرشلونة في الموسمين الماضيين من دوري أبطال أوروبا، والفشل في التعاقد مع نيمار خلال الصيف الماضي وصولا إلى إقالة المدرب فالفيردي الذي كان يحظى بدعم ركائز الفريق ستدفع النجم الأرجنتيني للتفكير في مستقبله بعيدا عن برشلونة.



سباق مفتوح

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن عددا من الأندية تفكر في استغلال الوضع ومحاولة خطف النجم الأرجنتيني، وتحدثت عن عروض مغرية تتضمن راتبا قد يصل إلى 80 مليون يورو سنويا.



ووضعت الصحيفة قائمة من الأندية المرشحة للتعاقد مع ميسي، وفي مقدمتها مانشسر سيتي الذي سيحظى بالأولوية في ظل وجود المدرب بيب غوارديولا الذي أشرف على النجم الأرجنتيني في بدايات توهجه مع برشلونة.



ولم تستبعد تحرك يوفنتوس من أجل جلب ميسي وتحقيق "الحلم المستحيل"برؤية النجم الأرجنتيني يلعب في نفس الفريق مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتحدثت مصادر أخرى عن أندية أخرى مهتمة بالفوز بالصفقة التاريخية، مثل باريس سان جيرمان أو مانشسر يونايتد.



ويتطلع عشاق النادي الكتالوني إلى استعادة الهدوء في الأسابيع المقبلة، وتجنب مزيد من المتاعب التي قد تؤثر على أداء الفريق ونتائجه، لأن أي خروج آخر من الأدوار المبكرة لدوري الأبطال وفقدان الدوري لصالح الغريم ريال مدريد قد يجعلهم يصدمون بعنوان "ليونيل ميسي يخرج من برشلونة".



المصدر: مواقع إلكترونية