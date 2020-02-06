رياضة | الأهلي يظهر بالقميص الفيروزي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يظهر بالقميص الفيروزي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على الظهور في مباراة بيراميدز بالقميص الثالث.

وسيرتدي المارد الأحمر، القميص الفيروزي لأول مرة هذا الموسم، حيث ظهر بقميصه الأساسي الأحمر في أغلب المباريات، بينما لعب بالقميص الإسود في مباراة النجم الساحلي التونسي، بتونس في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم بالفوز في 12 مباراة فيما يأتي بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.