رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل رجال القلعة الحمراء في مواصلة انتصاراتهم وانطلاقتهم الرائعة ببطولة الدوري هذا الموسم وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي، فيما يسعى أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية لاحتلال المركز الثالث ولو بشكل مؤقت.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

البدلاء :-

شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو - محمد هاني.