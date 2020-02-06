رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويأمل رجال القلعة الحمراء في مواصلة انتصاراتهم وانطلاقتهم الرائعة ببطولة الدوري هذا الموسم وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي، فيما يسعى أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية لاحتلال المركز الثالث ولو بشكل مؤقت.
وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن.
البدلاء :-
شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو - محمد هاني.