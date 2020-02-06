رياضة | أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

وكشف الكرواتي أنتي، عن تشكيل الفريق المُستضيف، والذي يواجه المارد الأحمر، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - طارق طه

خط الهجوم: جون أنطوي

