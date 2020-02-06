رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر| رابط ماتش الأهلي وبيراميدز يلا شوت ON Sport HD Live HD البث المباشر لقناة اون سبورت - YouTube

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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري الممتاز

وستلعب مباراة بيراميدز KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري الممتاز

تذاع مباراة بيراميدز KORA ONLINE ضد نظيره الأهلي اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث مباشر مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد بيراميدز KORA STAR في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26، بينما يحتل الأهلي الصدارة YALLA SHOOT برصيد 36 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز والأهلي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الخليج 365"، بث مباشر لمباراة نادي بيراميدز ضد نظيره الأهلي اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.