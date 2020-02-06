رياضة | وليد أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الأهلي بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو على مقاعد بدلاء الاتفاق أمام الأهلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولم يشهد التشكيل الأساسي للاتفاق تواجد المغربي وليد أزارو حيث احتفظ به المدرب على مقاعد البدلاء للاستعانة به وفقًا لمجريات المباراة. وضم تشكيل الاتفاق كلا من :- رايس مبولحي - صلاح القميزي - سيدريك يامبيري - سعيد الربيعي - خالد البركة - فيليب كيش - باربوسا دي سوزا - محمد الكويكبي - سعد السلولي - هزاع العزاع - سليمان دوكارا.

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