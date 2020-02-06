رياضة | برشلونة يدخل المنافسة على خط نجم أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدخل المنافسة على خط نجم أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي برشلونة رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف ضم غريليش

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الإنجليزي جاك غريليش لاعب نادي أستون فيلا في الصيف القادم.

منافسة قوية تاوجه برشلونة لضم غريليش

وأشارت الصحيفة إلى وجود منافسة شرسة تنتظر نادي برشلونة لضم جاك غريليش في الصيف حيث أظهر نادي مانشستر يونايتد رغبة كبيرة في ضم اللاعب منذ فترة طويلة.

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مطالب أستون فيلا للموافقة على رحيل جاك غيريليش

كما كشفت الصحيفة أن نادي أستون فيلا يريد الحصول على مبلغ 70 مليون يورو للموافقة على رحيل جاك غيريليش في الصيف القادم.

ويستطيع غريليش صاحب الـ24 اللعب في أكثر من مركز حيث يلعب في مركز الوسط المهاجم ومركز الجناح.

مشاركات جاك غريليش مع أستون فيلا هذا الموسم

وقد شارك جاك غريليش في 27 مباراة حتى الآن مع نادي أستون فيلا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

ويتواجد نادي أستون فيلا في السابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.