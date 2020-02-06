رياضة | بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل فريق بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء وصول فريق بيراميدز قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة المرتقبة والتي يسعى كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويواجه بيراميدز نظيره الأهلي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ26 نقطة، فيما يأتي الأهلي متربعًا على الصدارة برصيد 36 نقطة.