رياضة | مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني موقفه النهائي من ضم واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الجارية.

بايرن ميونخ يقرر عد شراء عقد كوتينيو

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي بايرن ميونخ حسم موقفه بشأن شراء عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ قرر عدم شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي وإعادة اللاعب إلى صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته.

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انضمام كوتينيو إلى بايرن ميونخ

وكان فيليبي كوتينيو قد انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من صفوف نادي برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي بايرن ميونخ قرر عدم شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي بسبب عدم إقتناع النادي بمستواه.

مشاركات فيليبي كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 26 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.