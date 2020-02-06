رياضة | أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة رسالة هامة إلى لاعبي النادي الأهلي، بعدما أوقعت قرعة الدور ربع النهائي الفريق الأحمر في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وغرد أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الاهلى سيلاقى صن داونز وهو بطل افريقيا والاكثر تتويجا باللقب 8 مرات".

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وأضاف :"فعلى لاعبى الاهلى عدم النظر لما يقال بالثأر ويدخلون المباراة بنظرية اخراج كل مالديهم من فنيات ورجولة والصعود فقط لاغير حتى لاتزيد الضغوط فيحدث عكس مانتمناه".

وتابع :"#بالتوفيق_لنادى_القرن".

ويواجه الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 28 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.