رياضة | كوم حمادة يفوز علي كفر بولين في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوم حمادة يفوز علي كفر بولين في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة فريق نادي كوم حمادة مع فريق مركز شباب كفر بولين ، بفوز كوم حمادة بهدف، في ختام منافسات الجولة ال21 بالقسم الثالث.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني، عبر اللاعب محمد مجدي، ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة، بالمركز قبل الأخير، بينما توقف رصيد بولين عند 24 نقطة، بالمركز التاسع.

أدار اللقاء الحكم، أحمد لطفى، عاونه رجب الذكى وعبدالرحمن حلمي.

وشهدت منافسات الجولة الـ 21 أمس فوز فريق سبورتنج على حساب فريق غزل كفرالدوار بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية جدا .

وحقق فريق مياه البحيرة فوزا غاليا علي حساب فريق م القباري بهدف مقابل لاشئ.

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وتغلب فريق إسكندرية للبترول علي حساب فريق حوش عيسي بهدفين مقابل هدف، وإنتهت مباراة الترام مع إيتاي البارود بالتعادل الإيجابي1-1.

و تعادل سلبيا فريق نهضة العامرية مع رشيد 0-0، وتغلب فريق مركز شباب كوم حمادة علي حساب فريق المعمورة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق بدر الفوز على مركز شباب العبور بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- مياه البحيرة 39 نقطة

2- سبورتنج 39 نقطة

3- الترام 38 نقطة

4- شباب كوم حمادة 33 نقطة

5- اسكندرية للبترول 31 نقطة

6- بدر 31 نقطة

7-ايتاي البارود 28 نقطة

8- نهضة العامرية 25 نقطة

9- شباب كفر بولين 24 نقطة

10- غزل كفر الدوار 24 نقطة

11- شباب المعمورة 24 نقطة

12- شباب العبور 20 نقطة

13- رشيد 20 نقطة

14- شباب حوش عيسي 18 نقطة

15- كوم حمادة 18 نقطة

16- شباب القباري 13 نقطة