رياضة | مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

نشبت أزمة بين التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية.

وتسببت تلك الأزمة في استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وجاءت بداية الأزمة بعد سفر اللاعب إلى تونس بدون الحصول على إذن مسبق وذلك لخروجه من رحلة الفريق لأنجولا لمواجهة أول أغسطس بدوري أبطال افريقيا.

ووقع أمير مرتضى المشرف العام غرامة مالية على اللاعب بسبب ما فعله.

وزادت الأزمة بعدها بسبب تحدث اللاعب بشكل غير لائق مع كارتيرون في مران الفريق بعد العودة مما دفعه لاستبعاده من مباراة حرس الحدود بالأمس ببطولة الدوري.