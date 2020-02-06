رياضة | موقف كارتيرون من تأجيل قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف كارتيرون من تأجيل قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع إدارة القاعة البيضاء بشأن مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك بتأجيل مباراة القمة بسبب الضغط الذي يعاني منه الفريق على كافة المستويات وضرورة منح اللاعبين قسط من الراحة.

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم ١٤ من الشهر الجاري في السوبر الافريقي، وبعدها لقاء الأهلي في السوبر المصري يوم ٢٠ من الشهر ذاته.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة ال١٧ من عمر بطولة الدوري.