رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق النصر، أمام نظيره الفتح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وتقام مباراة النصر ضد الفتح على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يسعى النصر لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الأقتراب من المركز الأول الذي يحتله الهلال السعودي برصيد 38 نقطة.

بينما يسعى الفتح لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والفتح في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، والـ7:20, بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر والفتح عبر قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق جعفر الصليح.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: براد جونز.

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خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل الفتح المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: عبد الله اليوسف - أندريه بينتو - مروان سعدان - عبد الله الدوسري.

خط الوسط: جوستاف ويكهايم - ميتشال جانوتا - منذر النخلي - علي الحسن.

خط الهجوم: محمد مجرشي - ميتشيل دي فيردي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.