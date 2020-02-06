رياضة | كروس يكشف موعد اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يكشف موعد اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أنه سيعتزل عقب نهاية عقده مع الملكي واستبعد تتويج المنتخب الألماني ببطولة اليورو هذا العام.

وانتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014 عقب نهاية بطولة كأس العالم في البرازيل قادمًا من بايرن ميونخ وخاض معه حتى الآن 261 مباراة وسجل 17 هدفاً وصنع 67 هدف. كما فاز النجم الألماني ب 12 بطولة حتى الآن مع ريال مدريد، هي : الدوري الإسباني (مرة) وكأس السوبر الإسباني (مرتين) ودوري أبطال أوروبا (3 مرات) وكأس السوبر الأوروبي (مرتين) وكأس العالم للأندية (4 مرات).

وقال كروس في تصريحات لفضائية SporttschauTV الألمانية:"لا يزال لدي عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى صيف 2023، بعد ذلك سأكون في سن 33، إنه عمر جيد لبدء التفكير في ما أريد دون وجود عقد يمتد لمدة أربع سنوات".

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وأضاف:"لن يمر وقت طويل حتى نهاية مسيرتي، لست اللاعب الذي يستطيع اللعب حتى سن الـ38، أنا وعائلتي بحالة جيدة أطفالي يذهبون إلى المدرسة وهم سعداء، في النهاية هم سيتخذون القرار".

وتابع :"الفوز بالألقاب هو أكثر إدمان لهذا السبب أستمر في اللعب وأفضل مثال هو الفوز بثلاث مرات دوري أبطال أوروبا على التوالي ولم يكن ذلك أمراً طبيعياً، في تلك اللحظة أدركنا الجوع في فريقنا".

واختتم كروس تصريحاته قائلاً :"لا أعتقد أننا من المنتخبات المفضلة للفوز باللقب هذا العام، علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعترف بصعوبة الأمر ولكنني دائمًا ما تكون لدي الرغبة في الفوز بالمباريات في كل البطولات التي خضتها على مدار مسيرتي المهنية".