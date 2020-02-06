اونلاين | كورة لايف ON AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت لايف حصري 6-02-2020 الدوري المصري هدف علي معلول اون سبورت

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يقدم الأهلي مستوى رائع في بطولة الدوري ويسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، حيث يسعى الأهلي للفوز على براميدز ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فاز فيها جميعًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة الحالية بسبب سجله السئ أمام براميدز.

وعلى الجانب الآخر، يحتل براميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة ويسعى لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصًة وأنه يمتلك أفضلية على المارد

الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية مما يجعله المرشح الأقوى في الدوري لإيقاف مشوار الأهلي هذا الموسم.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

- أما براميدز فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : طارق طه - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر

خط الوسط : عمر جابر - نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم : جون أنطوي - دودو الجباس

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* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة براميدز والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة براميدز والأهلي :

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