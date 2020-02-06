اونلاين | live watch: «يالا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي ON Sport HD Live HD هدف plus

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بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" يستضيف الاهلي فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولكل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير القلعة الحمراء ننشر بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير وكان فريق بيرامديز قد أصدر بيان بعد إذاعة المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت وأهدى المباراة للتلفزيون المصري ولإدارة النادي الأهلي.

ويحتل النادي الأهلي ترتيب جول الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة خاضها حقق الفوز في المباريات كلها دون تعادل أول خسارة محققا العلامة الكاملة.

ويسعى النادي الأهلي إلى مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط من مباراة بيراميدز القوية حتى الوصول إلى منصات التتويج باللقب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير كما يدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة خاضها حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 5 وخسر في 3 مباريات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعٍ إلى الثأر من فريق بيراميدز، والذي فشل النادي الأهلي في تحقيق أي فوز عليه حتى الآن منذ انطلاق مسيرته الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر تايم سبورت وأون سبورت بشكل حصري.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز في ثلاث مناسبات الموسم الماضي، مباراتان بالدوري الممتاز، ومباراة في الكأس، والتي ودع من خلالها الأهلي كأس مصر ورحل عن الفريق في ذلك الوقت الأورجوياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز وهو ساعٍ أن يثبت تفوقه في رابع مناسبة على النادي الأهلي إلا أنه متخوف من الحالة الفنية الجيدة الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية بالدوري الممتاز.

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ويتصدّر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ويسعى فريق بيراميدز إلى الدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري وتضييق الخناق على النادي

الأهلي الذي يتصدر الترتيب. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير

تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وفي خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

وفي خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جونيور أجاي

وفي خط الهجوم : مروان محسن

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.