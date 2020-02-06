اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف مروان محسن الآن yallakora

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مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري بث مباشر يلا شوت يستعد النادي الأهلي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 6 فبراير ضمن منافسات الجولة السابعة عشر KORA LIVE من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي بييراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز

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وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي بييراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت 1" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بييراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بييراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.