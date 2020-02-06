اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر kooora goal كورة لايف رابط ماتش الاهلي يلا شوت League Ahly

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كورة لايف يصطدم فريق بيراميدز بنظيرة النادي الاهلي وذالك لحساب الاسبوع ال16 من بطولة الدوري المصري ، في يوم الخميس الموافق 6/2/2020 ، علي ملعب الدفاع الجوي ، في تمام الساعه السابعه و النصف بتوقيت القاهرة و الساعه الثامنه و النصف بتوقيت مكةالمكرمة ، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 26 نقطه من 15 مباراة حيث تمكن من حصد الأانتصر في 7 مباريات و تعادل في 5 و خسر في ثلاث ، بينما ينفرد الاهلي بالمركز الاول برصيد 36 نقطه من 12 مباراة ، ستكون مواجهة صعبه علي الفريقين نظرا لسجل المباريات التي جمعت بينهم في السنة الماضية ، ولم يتمكن الأهلي من الفوز علي بيراميدز في ثلاث مباريات الموسم الماضي 2 في الدوري و الثالثة في دور ال16 من بطولة كأس مصر .

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء مفتقد خدمات لاعبة عبدالله السعيد و يغيب السعيد قائد الفريق عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف ، بعد ان تلقي البطاقة الصففراء في المباراة الماضية امام

ناذي مصر التي انتهت علي نتيجة 2-1لصالح فريق بيراميدز ، من جانب الاهلي ، وأوضح خالد محمود أن الآشعة التي أجراها رمضان مؤخرًا أثبتت التئام المزق بشكل جيد، ولا يوجد شئ مما ينشرهه بعض الصحف بتجديد أصابة رمضان ، هو فقط يحتاج الي تكملة البرنامج التأهيلي و سوف يكون جاهز ابتداءا من المباراة التالية ، ويدرس المدرب السويسري رينيه فايلر مع معاونيه فريق بيراميدز جيدًا خاصة أنه من أقوى فرق الدوري وستكون مباراتهما معها بمثابة قمة كروية وتحصل الجهاز الفني علي اخر 6 مباريات لأكتشاف نقاط القوة والضعف لدا الفريق .

بطاقة مباراة بيراميدز ضد الأهلي

????البطولة : الدوري المصري .

????الجولة : الأسبوع 16 .

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????الملعب : استاد الدفاع الجوي .

????التعليق الصوتي : محمد الكواليني .

????القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الخميس ( 06/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .