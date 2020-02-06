اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 6 / 2 / 2020 في كأس ملك إسبانيا Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE: Copa del Rey

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 6 / 2 / 2020 في كأس ملك إسبانيا Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE: Copa del Rey والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بلباو في ملعب "سان ماميس"، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

لم يصل فريق برشلونة مع كيكي سيتين، إلى جولة التأقلم والثقة المطلوبة للمرور دون عوائق في كل المباريات، حيث يتسم الفريق معه بكثر الاستحواذ لكن دون فاعلية على المرمى.

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وخاض فريق برشلونة الإسباني مع سيتين 5 مباريات بكافة المسابقات، وحقق الفوز فى 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

ويعاني برشلونة من الغيابات على الجانب الهجومي، حيث يفتقد كلاً من لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة، وغيابه لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تم اكتشاف معاناته من تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وأشارت تقارير إسبانية إلى غيابه حتى نهاية الموسم.

ويخوض برشلونة مباراة بلباو وسط أزمات عديدة، أبرزها الصدام العنيف بين إيريك أبيدال، وليونيل ميسي، بعدما اتهم الأول بعض اللاعبين بأنهم فكروا في تغيير إرنستو فالفيردي لأنهم لم يكونوا راضين، ولم يتدربوا بجدية فى عهده، ثم رد النجم الأرجنتيني بتصريحات هجومية على زميله الفرنسي السابق، وطالبه بأنه عندما يتحدث عن اللاعبين لابد من تحديد الأسماء.