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اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم 6-2-2020 في الدوري السعودي للمحترفين Saudi Professional League

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح  بث حي مباراة النصر السعودي  HDويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح  بث حي مباراة النصر السعودي  HDوكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.

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