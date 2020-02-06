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شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ديمبيلي يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني استقر على الخضوع لعملية جراحية في موضع اصابته في فنلندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية الجراحية ستتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي في مدينة توركو في فنلندا.
واتجه ديمبيلي للمستشفى في فنلندا نظرًا لوجود حفنة كبيرة من الأطباء المختصين في الإصابات العضلية، وعلى رأسهم الطبيب ساكاري أورافا الذي أجرى له نفس العملية قبل ثلاثة سنوات ولكن في فخذه الأيسر.
و يعاني الفرنسي من إصابة بتمزق في أربطة عضلات الفخذ الأيمن وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد خضوعه للعملية الجراحية.
ومن المنتظر أن يسافر اللاعب إلى فنلندا يوم الإثنين المقبل من أجل بدء الفحوصات والتجهيز للعملية، ومن المتوقع أن يعود للملاعب بعد أربعة أشهر من تاريخ اجراء العملية الجراحية.
وتحتاج الإدارة الرياضية لبرشلونة أن تكون مدة غياب اللاعب لا تقل عن 5 أشهر من أجل الحصول على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بديل في الفترة الحالية.
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