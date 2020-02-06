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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدخل الصراع من أجل ضم ميسي والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصراع من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحاول اليونايتد أستغلال وضعية ميسي في البارسا بعد أزمته مع السكرتير الفني للنادي إريك أبيدال، للتحرك والتعاقد معه في ظل اقتراب عقده مع إدارة النادي من الوصول لخط النهاية.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل و لم تحرك إدارة البارسا ساكنًا حتى الآن لتجديد العقد المبرم مع أيقونة النادي وأفضل لاعب في تاريخه.
يستهدف مانشستر يونايتد ضم ميسي مجانًا، وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الخميس أن اليونايتد توغل في وحل برشلونة، ودخل في خط الصراع على ضم اللاعب الذي لا يحظى باستقرار في الكامب نو، وقد يرحل مجانًا في نهاية الموسم الجاري.
وشددت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية هي الأخرى على رغبة اليونايتد في التعاقد مع النجم البالغ من العمر 32 عاماً في صفقة مجانية.
وكان ميسي قد فتح النار على أبيدال بسبب تصريحات الأخير التي اتهم فيها بعض لاعبي برشلونة بالتخاذل مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي ليقول ليو للفرنسي أن عليه التركيز على عمله، وأن يحدد أسماء اللاعبين المتخاذلين في رأيه.
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