كريستيانو رونالدو توقـع أن يعتزل في سن 35 عامًا

الخميس 6 فبراير 2020

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بأنه عندما كان صغيرًا توقع بأنه سينهي مسيرته الكروية في سن 35 عامًا بفريق ماديرا.



واحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء أمس الأربعاء بعيد ميلاده 35، ومازال أمام نجم اليوفي الحالي الكثير ليقدمه في السنوات القادمة، ويتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم، بتسجيله 22 هدفًا، وصناعة ثلاثة آخرين في 27 مباراة مع اليوفي.

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رونالدو لا يستبعد الفوز بلقب دوري الأبطال مع يوفنتوس

وتحدث كريستيانو رونالدو حسب موقع “All football” قائلاً “عندما كنت صغيرًا، طننت بأنني سأعتزل كرة القدم في سن 35 مع ماديرا، لم يخطر ببالي مطلقًا أنني سألعب مع هذه الفرق، والفوز بكل هذه الألقاب”.

وأضاف “النهائي السادس لي في دوري الأبطال؟ إنه أمر من الممكن حدوثه، فاللعب في يوفنتوس يمنحني الفرصة للتتويج باللقب مجددًا، وبالتأكيد نعلم بأنها منافسة صعبة تعتمد على الكثير من العوامل، لكنني أعتقد بأننا قد ننجح في الفوز بالبطولة لأننا نمتلك فريقًا جيدًا”.