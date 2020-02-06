الامارات | لاعب بـ 145 مليون يورو يخوض 63 مباراة فقط منذ 2017

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بـ 145 مليون يورو يخوض 63 مباراة فقط منذ 2017 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخضع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لجراحة في فخذه الأيمن في 11 فبراير الجاري، بعد تعرضه لإصابة قوية، بحسب ما ذكر ناديه اليوم الخميس في بيان.

وقال ثاني ترتيب الدوري الاسباني ان ديمبيلي "سيخضع للجراحة في توركو في فنلندا لعلاج قطع في وتر فخذه الايمن. وبعد الانتهاء من الجراحة سيتم تقديم معلومات اضافية حول مدة تعافيه".

وكان الدولي ديمبيلي (22 عاماً) تعرض لإصابة جديدة بعد خوضه تسع مباريات فقط هذا الموسم في تمارين برشلونة الاثنين الماضي.

وأصيب ديمبيلي في فخذه في 27 نوفمبر الماضي، ضد بوروسيا دورتموند الالماني في دوري ابطال اوروبا.

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وفيما كان يستعد للعودة إلى الملاعب الشهر الجاري، أصيب نجم دورتموند السابق في تمارين الفريق قبل أيام قليلة.

وتعرض بطل العالم لست إصابات في عام 2019، ليغيب عن 63 مباراة رسمية منذ وصوله الى برشلونة في صيف 2017 بصفقة خيالية قد تصل الى 145 مليون يورو.

وكان اللاعب تعرض لاصابة مماثلة انما في فخذه الايسر في ثالث مبارياته مع برشلونة في سبتمبر 2017، عندما حاول ان يلعب كرة بالكعب امام خيتافي، ليبتعد عن الملاعب خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة ايضا في فنلندا.