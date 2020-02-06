الامارات | الظفرة يداوي جراحه بنقاط "النصر" ويتقدم للمركز السادس

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يداوي جراحه بنقاط "النصر" ويتقدم للمركز السادس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف فريق الظفرة نزيف النقاط وعاد لسكة الانتصارات بعد خسارتين على التوالي بفوزه الثمين على ضيفه فريق النصر بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ومنح الفوز فريق الظفرة فرصة التقدم للمركز السادس بعد أن رفع رصيد إلى 26 نقطة في حين تراجع النصر للمركز السابع برصيد 24 نقطة.

وأكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد حصول لاعبه يعقوب حسن على البطاقة الصفراء الثانية وهو ما أثر على تماسك لاعبي "العميد".

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واستغل لاعبو الظفرة النقص العددي في صفوف النصر على أفضل ما يكون بعد دقيقتين فقط إذ استطاعوا تسجيل هدف التقدم بعد جملة مهارية رائعة اختتمها خالد باوزير بالتسجيل بتسديدة على الطائر في الدقيقة 69.

لكن "العميد" نجح سريعاً في الخروج من حالة الإحباط وسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 بواسطة البديل إستيبان أندريس ليعيد فريقه للقاء.

والمباراة في طريقها للتعادل استطاع أصحاب الأرض تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 بواسطة البرازيلي جواو بيدرو ليمنح "فارس الظفرة" ثلاث نقاط غالية، بينما هي الخسارة الرابعة على التوالي بـ"العميد".