شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «بيراميدز» يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي، اليوم الخميس، في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الـ16، في تمام السابعة والنصف مساءً.
وأوضح النادي أن المباراة ستُبث عبر أون سبورت وتايم سبورت بشكل طبيعي في موعدها على الهواء مباشرةً.
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